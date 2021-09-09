جوجل تضيف عددا من التغييرات لـ Gmail

جدة - نرمين السيد - وتستهدف جوجل من تلك التغييرات تزويد المزيد من المستخدمين بخدمات اتصالات Google Chat، وفقا لموقع "techcrunch".

ووفقا للموقع، أشار التقرير إلى تكامل ميزات Spaces من جوجل، مع أدوات Workspace، مثل التقويم و Drive والمستندات، لتوفير تجربة عمل أكثر تعددًا حيث يمكن للمستخدمين رؤية السجل الكامل والمحتوى وسياق المحادثات، بغض النظر عن موقعهم.

ومن بين الميزات الجديدة التى يمكن للمستخدمين رؤيتها فى Spaces:

-توفير أدوات إدراة وآمان لمراقبة الاتصالات.

-التمكن من الرد على الرسائل داخل تطبيق جوجل.

-البحث بشكل أفضل ضمن قاعدة معارف الفريق.

-توفير واجهة واحدة لكل شىء سواء البريد الوارد والمحادثات والمساحات والاجتماعات.

-إمكانة جعل Spaces والمحتوى الموجود بها قابلة للاكتشاف من قبل الأشخاص للعثور على المحادثة والانضمام إليها.

كما تعمل جوجل أيضا على توسيع مجموعة أجهزة Google Meet لتشمل جهازين جديدين لمؤتمرات الفيديو، وأجهزة تابعة لجهات خارجية، وشريط فيديو Logitech وقاعدة مكبرات صوت لأجهزة الهاتف المحمول Appcessori، وإمكانية التشغيل البيني مع Webex by Cisco.