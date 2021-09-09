بعد 4 أيام من الألم.. الأطباء يخرجون هاتفا من بطن شاب

جدة - نرمين السيد - وشهدت أحد مستشفيات مدينة بريشتينا، عاصمة كوسوفو، استقبال شاب ثلاثينى يعانى من إعياء وألم شديد فى المعدة، بعد فحصه من قبل الأطباء تم اكتشاف بلعه لهاتفا ذكيا بالخطأ.

ونجح الأطباء فى إزالة الهاتف من معدة الشاب عن طريق المنظار، وأخرجوه على 3 قطع دون إيذاء المعدة بأى ضرر، وفق ما نقلت صحيفة "نيوزويك".

ونشر الدكتور أسكندر تيلجاكو ، الطبيب الذي قاد الفريق الطبى الذى أجرى العملية الناجحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى صورًا للهاتف بعدما تم إخراجه من معدة الرجل.

وقال تيلجاكو، أن الفريق الطبى تمكن من إزالة الهاتف دون قطع المعدة واستخراجها فى ثلاثة أجزاء منفصلة باستخدام أجهزة خاصة تعرف باسم المناظير الداخلية، كما قال الطبيب إنه "لم تحدث مضاعفات" أثناء العملية التي استمرت قرابة ساعتين.

وأضاف أن الخطر كان من البطارية، لأنها إذا انفجرت داخل المعدة تطلق مواد كيميائية فى أمعاء الرجل، الذى من المحتمل أن تكون حياته فى خطر.