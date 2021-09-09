الليلة.. الهلال والزهرة والسماك الأعزل ترسم مثلثا سماويا يرى بالعين المجردة

جدة - نرمين السيد - وأشار المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، إلى أن القمر سيكون قرصه مضاء بنسبة 8.4%، وإلى جواره كوكب الزهرة الذى سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع (- 4.0) وأكثر لمعانا 100 مرة من نجم "السماك الأعزل" ألاكثر خفوتا، حيث سينظم للوحة السماوية بحلول ظلمة الليل.

وأوضح أنه سيرصد أسفل يمين كوكب الزهرة كوكب عطارد بمقدار 15 درجة هذا الأسبوع، ويفضل الاستعانة بالمنظار لرؤيته بعد حوالى 15 أو 20 دقيقة من غروب الشمس فوق الأفق مباشرة.

وأضاف أنه عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيظهر قرصه فى مرحلة الأحدب المتناقص مضاء بنسبة 70.1% بنور الشمس حالياً، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمة الظاهرى فى حين تتناقص إضاءة قرصه وسوف يصل إلى أكبر استطالة له من الشمس فى 29 أكتوبر القادم، علاوة على ذلك سوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال وسيحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع ديسمبر القادم.