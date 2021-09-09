وجبة صحية.. طريقة تحضير لازانيا السلمون والسبانخ

جدة - نرمين السيد - ويمكن طهى السلمون بطرق مختلفة، وتشكو الأمهات من عدم تناول أطفالهن للسبانخ بالرغم من فائدتها، وبما إن الأطفال يعشقون اللازانيا لذا من الممكن عمل لازانيا السلمون والسبانخ.

وتعد وجبة لازانيا السلمون والسبانخ من الأطباق المفيدة لمتناوليها، نظرا لغناها بالفيتامينات والمعادن الصحية المختلفة.

ولطهى "لازانيا السلمون والسبانج" نحتاج إلى بعض المقادير البسيطة، وهى:

-2 كوب من السبانخ المفروم.

-150 جراما من السلمون المدخن "شرائح".

-علبة لازانيا.

-2 كوب كريمة.

-كوب جبن موزاريلا.

-ربع كوب جبن البارميزان.

-ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

-فصان من الثوم المهروس.

-بصلة مفرومة.

-2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

-كوب من جبن الريكوتا.

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:

يسخن الزيت فى مقلاة ويضاف لها البصل ويتم تقليبها لمدة 5 دقائق، وتوضع بعدها السبانخ وتقلب حتى تذبل.

وإضافة بعدها الملح والفلفل ثم الثوم وتقليبهم مرة أخرى، ويجب بعدها خلط الكريمة مع الجبن الريكوتا وبشر الليمون وجبن البارميزان.

ويدهن طبق الفرن بالقليل من الزبدة، وتوزع طبقة من شرتئح اللازانيا ثم توزيع خليط السبانخ، ثم شرائح السمون وكمية من خليط الكريمة.

وإعادة تلك الطريقة لعمل 3 طبقات مع الحرص على أن تكون الطبقة الأخيرة من خليط الكريمة، ويوزع جبن الموزاريلا على وجه الطبق ويدخل الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة وتقدم ساخنة.