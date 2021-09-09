موتورولا تستعد لطرح شاحن لاسلكى جديد لجميع الأجهزة

جدة - نرمين السيد - ويتمتع الشاحن بميزة جديدة، حيث يمكنه شحن أربع أجهزة فى وقت واحد بشكل لاسلكى، ولمسافة تصل لـ3 أمتار. وتم تزويد المحطة بـ1600 هوائى يقومون بإجراء مسح منتظم للأجهزة المتوافقة والموجودة فى المكان، بحسب ما نقل موقع Gizmochina. وبحسب الشركة، فإن هذه الإشارات يمكن أن تمر عبر الورق والجلد، ولكن لأسباب صحية تتعلق بالسلامة توقف المحطة إشارتها عند اكتشاف إنسان أو حيوان يقف بين الشاحن والهاتف الذكى.

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