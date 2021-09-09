ياندكس يصد أكبر هجوم إلكترونى فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - وقالت ياندكس، التى تعد أكبر شركة تكنولوجيا فى روسيا، فى البيان، اليوم الخميس: "تمكن خبراؤنا من التصدى لهجوم قياسى تمثل بأكثر من 20 مليون طلب فى الثانية، وهذا هو أكبر هجوم معروف فى تاريخ الإنترنت بأكمله.

وأضافت: "هذا الهجوم مجرد واحد من العديد من الهجمات الموجهة ليس فقط إلى ياندكس ولكن أيضا ضد العديد من الشركات الأخرى فى العالم".

وأشارت إلى أن هجمات مثل هذه مستمرة منذ عدة أسابيع ومصدرها هو شبكة "بوت نت" الجديدة، والتى لا يعرف عنها سوى القليل حتى الآن.

و"ياندكس" هى أكبر شركة تكنولوجيا فى روسيا، وأكبر محرك بحث على الإنترنت باللغة الروسية، بحصة سوقية تزيد على 52% و https://yandex.ru/ هو الموقع الأكثر شعبية فى روسيا.