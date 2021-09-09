الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الخرفان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الإعلامى باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إنه قبل شهرين تقريبا وردت معلومات حول محاولة أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، فجرى تحديد المركبة وضبطت.

وأوضح أن المركبة محملة بكمية من الخراف، وعند فحص أحد الخراف تبين أنه استخدم لتهريب المواد المخدرة، بعدما أطعمت عبر أنابيب بلاستيكية تحتوى كمية من الحبوب المخدرة.

وأضاف المتحدث الاعلامى أنه تم فحص جميع الخراف التى كانت محملة داخل المركبة، وعددها 300، فتم التعامل معها وإخراج ما يقارب 500 الف حبة مخدرة من داخل أحشائها.