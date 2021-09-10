فيديو.. ابتكار جلد صناعى قد يحدث ثورة فى الحروب العسكرية

جدة - نرمين السيد - من المتوقع أن يحدث الجلد الجديد، الذى تم ابتكاره داخل جامعة سول الوطنية، ثورة فى الحروب العسكرية، إذ يمكن أن يستخدم كزى عسكرى من أجل التمويه، وكجسم خارجى للسيارات، وكذلك لتجميل المبانى، بحسب موقع "مينت".

ويعمل الجلد الصناعى المشابه للحرباء بواسطة حبر يتغير لونه وفقا لدرجة الحرارة، بينما تقوم سخانات صغيرة مرنة بالتحكم فيه.

وفى عرض معملى، قام العلماء بقيادة كو سيونج-هوان، بتركيب الجلد الصناعى على إنسان آلى، وزحف على أرضيات بالأحمر والأخضر والأزرق، وكانت النتيجة أنه نجح فى محاكاتها جميعا بواسطة أجهزة الاستشعار الموجودة فى الجلد.

وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، فعن طريقة عمل الجلد، فقد بين سونج-هوان أنه عندما تكتشف أجهزة الاستشعار معلومات اللون تنتقل إلى معالج دقيق، ومن ثم إلى سخانات الأسلاك الفضية الصغيرة للغاية.

وتابع أن الجلد يتغير لونه بمجرد أن تغير طبقة السائل البلورى لونها، بفعل وصول السخانات إلى درجة حرارة معينة.

وأكد كو سونج-هيو أن هناك أمرا رئيسيا لتكنولوجيا التمويه التى طورها مع زملائه فى جامعة سيئول الوطنية، هو تغيير الأنماط والألوان بطريقة تتماشى مع البيئات المختلفة.