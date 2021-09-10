عرض مقتنيات الملكة الفرنسية مارى أنطوانيت للبيع 

جدة - نرمين السيد - المقتنيات عبارة عن إسوارتين تحتويان على أكثر من 100 ماسة فريدة من نوعها، بالإضافة إلى قيمتيهما التاريخية الكبيرة وارتدائهما بوساطة الملكة مارى أنطوانيت، التى اشتهرت بالبذخ على الرغم من الفقر المدقع الذى شهده الفرنسيون فى عهدها 1774 – 1792.
وتحتوى الإسوارتان على 112 ماسة تتراوح أحجامها ما بين قيراط، وأكثر من أربعة قراريط للواحدة.
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