صور- فساتين سهرة وسوارية.. هيفاء وهبى تبهر رواد السوشيال

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جدة - نرمين السيد - ودائما ما تشارك هيفاء، جمهورها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، بإطلالاتها المتنوعة والجريئة ما بين الكاجول وفساتين السهرة والسوارية.
كما تختار هيفاء، لإطلالاتها إكسسوارات تناسب ظهورها، وأبرزها حقائب اليد ومجوهرات ناعمة من الذهب الأبيض والماس.
يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى الغنائية كانت ديو "لو كنت" مع النجم أكرم حسنى، من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى لـ توما، كما أحيت منذ أيام حفل غنائى فى الساحل الشمالى بمشاركة فرقة "ديسكو مصر" والفنان أكرم حسنى.
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