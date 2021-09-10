- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ميرور" أن الحيوان الذى عثر عليه البحارة، عبارة عن سمكة قرش بوجه يشبه الخنزير، ما جعله يبدو على نحو غريب.
وتم رصد الحيوان الغريب فى مياه جزيرة إيلبا، على مقربة من بلدة بورت فيرايو تحديدا، ثم جرى سحبه من المياه، وجرى إخضاعه للدراسة.
وأوضح خبراء فى الحياة البحرية، أن هذا السمك يعرف باسم "الخشن الزاوى"، وهو نادر للغاية، يعيش فى 2300 قدم تحت سطح الماء، وجرى إدراج هذا الحيوان ضمن الكائنات المعرضة للخطر ضمن القائمة "الحمراء"، ولذلك السبب قلما يجرى رصده فى البحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- قرش بملامح خنزير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.