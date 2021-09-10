صور- قرش بملامح خنزير

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ميرور" أن الحيوان الذى عثر عليه البحارة، عبارة عن سمكة قرش بوجه يشبه الخنزير، ما جعله يبدو على نحو غريب.

وتم رصد الحيوان الغريب فى مياه جزيرة إيلبا، على مقربة من بلدة بورت فيرايو تحديدا، ثم جرى سحبه من المياه، وجرى إخضاعه للدراسة.

وأوضح خبراء فى الحياة البحرية، أن هذا السمك يعرف باسم "الخشن الزاوى"، وهو نادر للغاية، يعيش فى 2300 قدم تحت سطح الماء، وجرى إدراج هذا الحيوان ضمن الكائنات المعرضة للخطر ضمن القائمة "الحمراء"، ولذلك السبب قلما يجرى رصده فى البحر.