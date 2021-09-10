غدا.. وكالة الفضاء المصرية ونقابة المهندسين توقعان بروتوكول تعاون

جدة - نرمين السيد - توقع وكالة الفضاء المصرية، غدا السبت، بروتوكولا للتعاون مع نقابة المهندسين العامة، لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بما يساعد على تحقيق مزيد من التكامل فى الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف مجالات الحياة المصرية.





ويوقع البروتوكول المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والمتخصصين والخبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المعنية، وذلك بمقر نقابة المهندسين برمسيس. ويهدف بروتوكول التعاون إلى تدريب المهندسين حديثى التخرج فى مجال الفضاء والأقمار الصناعية، وتدعيم المهندسين فى جميع المراحل بما يطور ويفعل المهنة فى هذا التخصص من أجل رفع مستوى الجودة فى هذا المجال. ويستهدف البروتوكول العمل على تحقيق تنمية مهارات وقدرات أعضاء نقابة المهندسين وطلاب كليات الهندسة وحديثى التخرج؛ لتأهيلهم لسوق العمل.

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