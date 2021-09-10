الصين تطلق قمرا صناعيا للبث المباشر

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية قولها، "إن القمر الصناعى الجديد الذى تم إطلاقه عبر صاروخ حامل من طراز لونج مارش-3 بى ودخل المدار المخطط له بنجاح، صمم ليعمل 15 عاما، وستديره شركة الصين لاتصالات الأقمار الصناعية".
ويمكن للقمر الصناعى الجديد المجهز بأجهزة إرسال واستقبال مصممة خصيصًا، دعم نقل برامج الفيديو عالية الدقة (4K) و(8K) وتوفير خدمات بث مباشر عالى الجودة لأحداث كبرى مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين 2022 المقبلة.
كما يوفر القمر الصناعى الجديد خدمات اتصالات موثوقة وفى الوقت المناسب لإنقاذ الطوارئ والإغاثة فى حالات الكوارث.
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