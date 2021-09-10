صور- قابل للطى ومقاوم للماء.. مواصفات هاتف Galaxy Z Fold3 5G

جدة - نرمين السيد - الهاتف مدعم بشبكة الجيل الخامس 5G، وللهاتف الجديد ثلاثة ألوان كلاسيكية الأسود والأخضر والفضى، وهى ألوان جريئة ومناسبة لكل الأوقات، ويمكن تقسيم الشاشة إلى شاشتين وهو ما يسمح بالعمل بصورة أكثر راحة وإجراء المكالمات من خلال النصف العلوى وكتابة ورسم الأفكار بالجزء السفلى.

ويحتوى هاتف Galaxy Z Fold3 5G الجديد القابل للطى على شاشة بمعدل 120 هرتز، وكاميرا أمامية 10 ميجا بكسل، و2 كاميرا خلفية كل منهما 12 ميجا بكسل، ولدية إمكانية التقط صور سيلفى بالكاميرا الخلفية المزدوجة.

ويعد Galaxy Z Fold3 5G أول هاتف ذكى قابل للطى ومقاوم للماء، ويحمل بطارية مزدوجة تبلغ سعتها 3300 مللى أمبير/ساعة، وبسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، ويصل سعره إلى 30.499 جنيه مع إمكانية التقسيط على 24 شهر بدون فوائد على موقع الشركة.

