صور- ألوان زاهية.. تصاميم تناسب موضة الخريف والشتاء 

جدة - نرمين السيد - وتنوعت التصاميم بالألوان الحيوية النابضة بالحياة، مثل الأخضر والبرتقالى والسماوى والأصفر بدرجاته المختلفة، إلى جانب اللون الأحمر الذى يعطى إحساسا بالنشاط والحيوية. وتعطى الألوان الزاهية، فى تصاميم الأزياء إحساسا بالنشاط والحيوية والنشاط للجسم، وتجعله مقبلا على الحياة مقاوما للكسل والخمول.

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