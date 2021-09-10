لميس جابر تحكى قصة البوصيرى أشهر مداحين النبى

وأوضحت جابر أنه تم إطلاق اسم "البوصيرى" نسبة لمولده فى بوصير بصعيد مصر وهى من قرى بنى سويف، وكان مولده فى 608 هجرية، واشتهر البوصيرى بمدائحه النبوية التى ذاعت شهرتها.
وتابعت: "عمل البوصيرى بتولى الضرائب فى بلبيس إلا أن عدم أمانة المشتغلين معه جعلته يزهد فى الحياة ويترك الوظيفة، ولجأ إلى التصوف والعبادة، ثم ذهب إلى شيخه أبى العباس المرسى فى الإسكندرية، وصار متصوفًا مادحًا للرسول ﷺ".
وأشارت جابر إلى أنه هناك رأى كشف عن سبب كتابته لقصيدة "البردة"، وهو إصابته بشلل أعياه ففكر فى قصيدة لعلها تكون سببا فى شفائه، وعندما انتهى منها شاهد الرسول ﷺ فى المنام يمسح بيده على رأسه وبعد أيام من الرؤية كتب الله له الشفاء، ووصل عدد أبيات "البردة" إلى 160 بيتًا، كما أُطلق على البردة فى ذلك الوقت اسم "البرءة" لأنها كانت سببا فى شفاء البوصيرى، كما أنها جمعت بين مدح الرسول ﷺ وجهاده.
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