لميس جابر تستعرض مظاهر حياة أبوالقاسم القبارى أحد أولياء الله فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت جابر إن القبارى ولد فى الإسكندرية عام 587 وتوفى فى عام 662 هـجريًا، عن عمر يناهر 75 عامًا فلم يخرج من الإسكندرية إلا للحج، وأوضحت جابر أن القبارى كان مصابًا بـ 3 حواس "السمع والذوق والشم" وكان صابرًا لأمر الله غير ساخط وراضٍ بما كتبه الله تعالى.

وذكرت جابر أن القبارى ورث عن والده وأخيه دارًا خربة وبستانا فى منطقة الرمل بالإسكندرية، وأدرك القبارى فى طفولته عصر صلاح الدين وشهد فى شيخوخته دولة المماليك ورأى بعينه كفاح مصر ضد الصليبيين والتتار، وكان يرى العمل عبادة وفريضة وأن السؤال مذلة ومهانة.

وتابعت: "القبارى كان لا يأكل من اللحوم إلا لحوم الصيد، حيث كان يصطاد بنفسه، كما أنه لم يشرب لبنًا ولم يأكل جبنًا، ولم يكن له زوجه طوال حياته".

وذكرت أنه تتلمذ على يد كبار العلماء والمتصوفين، منهم أبوالحسن الشاذلى، وابن عطاء الله السكندرى، والبوصيرى، كما كان قوى البنية شجاعًا لا يخاف أحدًا، وكثير الورع والخشوع عاش شبابه فى عصر الإيوبيين وشهد نهاية دولة بنى أيوب خلال شيخوخته.