جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة سمارت تكنولوجى، إطلاق أول تطبيق إلكترونى Super APP متعدد الخدمات، يوفر لمستخدميه فى مصر والشرق الأوسط أكثر من 60 خدمة، بما فى ذلك النقل والمدفوعات الإلكترونية، وتوصيل الأطعمة والمشروبات والخدمات اللوجيستية والطبية وغيرها الكثير من الخدمات المتنوعة التى تلبى الاحتياجات اليومية للعملاء.





وقال طارق سليمان، العضو المنتدب لشركة سمارت تكنولوجى، فى بيان، اليوم الجمعة، إنه يفتخر بتدشين أول تطبيق متعدد الخدمات فى الشرق الأوسط بآياد مصرية وتكنولوجيا مصرية 100%. وأضاف أن التطبيق يتميز باستخدام الجيل الخامس من التقنيات مع مراعاة معايير السلامة والآمان لجميع مستخدميه، وسيوفر المشروع أكثر من مليون فرصة عمل خلال 3 سنوات، ويستهدف أكثر من 100 ألف مقدم خدمة فى مختلف المجالات المهنية والحرفية والتجارية والخدمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأيد مصرية ويوفر مليون فرصة عمل.. إطلاق أول تطبيق متعدد الخدمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.