طريقة جديدة تجعلك تدخل فى نوم عميق خلال أقل من 5 دقائق

جدة - نرمين السيد - وقام الطبيب أندرو ويل، المتخصص فى الطب التكاملى فى جامعة أريزونا، بتطوير تقنية التنفس "4-7-8"، وأشار إليها على أنها "مهدئ طبيعى للجهاز العصبى" يمكن استخدامه فى أى وقت، وخاصة فى الليل لتصفية الذهن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتعمل تقنية "4-7-8" على إجبار العقل والجسم على التركيز على تنظيم التنفس، بدلا من إعادة التعبير عن مخاوفك عندما تستلقى فى الليل.

وللتمرن على التنفس 4-7-8 عند محاولة النوم، فإن الاستلقاء هو الأفضل. إذا كنت ترغب فى ممارسة هذه التقنية أثناء النهار، فابحث عن مكان هادئ ومريح للجلوس فيه.

واستعد لهذه الممارسة عن طريق إراحة طرف لسانك على سقف فمك وسوف تحتاج إلى الحفاظ على لسانك فى مكانه طوال فترة التدريب ويمكن أن يكون الزفير أثناء التنفس من 4-7-8 أسهل بالنسبة لبعض الأشخاص عندما يقومون بمسك شفاههم.

ويجب تنفيذ جميع الخطوات التالية فى دورة نفس واحد:

أولا، دع شفتيك تنفصل. قم بإصدار صوت زفير من خلال فمك بالكامل، بعد ذلك، أغلق شفتيك، واستنشق بصمت من أنفك وأنت تعد إلى أربعة فى ذهنك، ثم، لمدة سبع ثوان، احبس أنفاسك، وقم بعمل زفير آخر من فمك لمدة ثمانى ثوان.

عندما تستنشق مرة أخرى، تبدأ دورة جديدة من التنفس. تدرب على هذا النمط لأربع مرات كاملة، ستساعدك فى النوم سريعا.