ويطلق على النظارات اسم Ray Ban Stories، وبخلاف العلبة، لا يبدو أن علامة فيسبوك التجارية تظهر فى أى مكان ضمن المنتج، وتتضمن صور المسرب ثلاثة أنماط إطارات متميزة Wayfarer وRound وMeteor وكلها تبدو قريبة جدًا من تصميمات "راى بان" الكلاسيكية.
بالرغم من أنه لم يعلن عن موعد فى ذلك الوقت، ولكن حدد أن النظارات لها الشكل الأيقونى من راى بان، وتتيح لك القيام ببعض الأشياء الرائعة ومع ذلك، ليس لديها شاشات لوظائف الواقع المعزز، لذلك لا نزال نجهل ماهية هذه الأشياء.
وقال زوكربيرج، إن المنتج جزء من رحلة الشركة نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة فى المستقبل، كما يجرى العمل أيضًا على نظارات الواقع المعزز الأكثر تقدمًا.
وتوضح هذه الصور كيف أو ما إذا كانت عملاقة التواصل الاجتماعى قد انتقلت إلى ما هو أبعد من قدرات حتى نظارات Snap المبكرة، بخلاف صنع النظارات التى تبدو مثل راى بان العادية.
ونشرت "راى بان" صفحة ترويجية بها صورة ظلية لزوج من النظارات، ولا تحدد العلامة التجارية ما إذا كان هذا خبرًا عن الإصدار أو الإصدار نفسه، ولكن الصفحة الرئيسية لراى بان تعد بأن هذه القصة قد ترغب فى متابعتها، وهى إشارة مفترضة إلى قصص فيسبوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من تصميم «راى بان» .. قصة النظارات الذكية التى تسربت عبر الفيسبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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