جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الميزة الجديدة ستعمم تباعًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيقدم محرك "جوجل" أخيرًا الوضع المظلم للجميع بعد أن كانت هذه الميزة فى مرحلة تجريبية منذ العام الماضى، مشيرا إلى أنه عندما يكون الوضع المظلم متاحًا لك، ستظهر نافذة إشعار تخبرك بذلك، وعليك فقط النقر فوق "تنشيط".
وتجرى "جوجل" منذ ديسمبر 2020، اختبارات مكثفة للتأكد من أن الوضع الداكن يعمل بشكل صحيح على محرك البحث الخاص بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تتيح رسميا لمستخدميها خاصية الوضع المظلم فى المتصفحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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