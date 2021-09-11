جدة - نرمين السيد - بعد 10 سنوات على كارثة فوكوشيما النووية فى اليابان، وهى واحدة من أكبر الكوارث الإشعاعية فى التاريخ، استخدم باحثون ثعابين مزودة بأجهزة تتبع ومستشعرات لقياس مستويات الإشعاع فى المنطقة المحيطة بمحطة «فوكوشيما» النووية اليابانية، التى تعرضت لكارثة بيئية فى مارس 2011.





وأدت الانهيارات فى اليابان بسبب تسونامى ضخم إلى إطلاق نشاط إشعاعى فى الغلاف الجوى أكثر من أى كارثة نووية أخرى، باستثناء كارثة تشيرنوبيل عام 1986، وتعتبر الثعابين أمل اليابان فى قياس مدى الإشعاع فى المنطقة التى شهدت الكارثة. ووفقا لصحيفة ساينس ألرت، فتعتبر الثعابين مؤشرات جيدة على التلوث البيئى لأنها تقضى الكثير من الوقت فى التربة وعلى سطحها، ولديها نطاقات منزلية صغيرة وهى مفترسات رئيسية فى معظم النظم البيئية، وغالبا ما تكون من الأنواع طويلة العمر نسبيا". وتتمتع الثعابين بمدى قصير - فهى تتحرك فى المتوسط ​​65 مترا فقط فى اليوم. ووجدت دراسة سابقة قام بها الفريق أيضا أن مستويات الإشعاع الموجودة فى الثعابين فى فوكوشيما ترتبط ارتباطا وثيقا بمستويات التلوث الإشعاعى الموجودة فى بيئتها. وهذا يعنى أن تتبع ودراسة الثعابين يجب أن يكشف عن مستويات النشاط الإشعاعى البيئى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثعابين المواد النووية المشعة.. أمل اليابان فى رصد كارثة فوكوشيما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.