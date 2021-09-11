محكمة أمريكية: آبل لن تجبر المطورين على استخدام قواعد الشراء داخل التطبيق

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة أمريكية بأنه لن يسمح لشركة آبل Apple بعد الآن إجبار المطورين على استخدام قواعد الشراء داخل التطبيق أى منعهم من توفير روابط أو اتصالات أخرى توجه المستخدمين بعيدا عن الشراء داخل التطبيق من Apple.





وذكرت شبكة (سى إن بى سى) الإخبارية الأمريكية، أن القاضية إيفون غونزاليس روجرز أصدرت القرار فى محاكمة تمت مراقبتها عن كثب بين Apple و Epic Games. وينهى القرار الجزء الأول من المعركة بين الشركتين حول سياسات متجر تطبيقات آبل Apple وما إذا كانت تخنق المنافسة. وفازت Apple فى 9 من 10 تهم، لكنها ستضطر إلى تغيير سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها وتخفيف قبضتها على عمليات الشراء داخل التطبيق.

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