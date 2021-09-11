جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى ولفيف من أساتذة وخبراء الهيئة.
وقال رئيس الهيئة إن المعامل الجديدة هى معمل النمذجة العددية والمحاكاة، الحاضنة التكنولوجية للاستشعار من البعد، محطة استقبال وتحليل البيانات البيئية والمناخية، معمل تحليل البيانات الكبيرة، معمل البنية المعلوماتية المكانية الرقمية ودعم اتخاذ القرار.
وأضاف أنه تم كذلك افتتاح معمل أنظمة الزراعة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، معمل البصمة الطيفية للصخور والمعادن، معمل تصنيع نماذج أولية، معمل الليدار، أكاديمية الواقع الافتراضى للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومعمل البلازما.
ومن ناحية أخرى، بحث اجتماع مجلس إدارة الهيئة عددا من الموضوعات المتعلقة بالترقيات وتعيينات أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالهيئة، وآليات التعاون مع الجهات الأخرى، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع مراكز التميز العلمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح 11 معملا متخصصا بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.