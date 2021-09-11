افتتاح 11 معملا متخصصا بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء افتتاح 11 معملا مركزيا متخصصا جديدا بالهيئة، تخدم مجالات العمل بالهيئة، والمتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية.





جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى ولفيف من أساتذة وخبراء الهيئة.

وقال رئيس الهيئة إن المعامل الجديدة هى معمل النمذجة العددية والمحاكاة، الحاضنة التكنولوجية للاستشعار من البعد، محطة استقبال وتحليل البيانات البيئية والمناخية، معمل تحليل البيانات الكبيرة، معمل البنية المعلوماتية المكانية الرقمية ودعم اتخاذ القرار.

وأضاف أنه تم كذلك افتتاح معمل أنظمة الزراعة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، معمل البصمة الطيفية للصخور والمعادن، معمل تصنيع نماذج أولية، معمل الليدار، أكاديمية الواقع الافتراضى للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومعمل البلازما.

ومن ناحية أخرى، بحث اجتماع مجلس إدارة الهيئة عددا من الموضوعات المتعلقة بالترقيات وتعيينات أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالهيئة، وآليات التعاون مع الجهات الأخرى، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع مراكز التميز العلمى.