فيديو.. اصطياد قرش نادر بوجه خنزير

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، تم رصد هذا النوع النادر من قبل ضابط بحرية فى مرسى دارسينا ميديسيا فى بلدة بورتوفيرايو بجزيرة إلبا الإيطالية.
وذكر موقع "ذا ميرور" أن صدمة ضابط البحرية والبحارة كانت شديدة، عندما انتشلوا سمكة القرش من الماء ليكتشفوا أن لها وجه خنزير.
ونفى علماء الحياة البحرية أن يكون هذا المخلوق نوع من الطفرات النادرة، وكشفوا أنه نوع من قرش خشن زاوى نادر للغاية، يُعرف باسم القرش ذو وجه الخنزير، ويعيش على عمق 2.300 قدم تحت سطح البحر.
وأدرج هذا النوع على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، مما يعنى أنه نادر ما يتم رصده ورؤيته محليا.
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