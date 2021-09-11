فيديو - نمر ينقض على غزال بطريقة مذهلة

جدة - نرمين السيد - نفذت أنثى نمر حيلة رائعة جدا، وثّقتها عدسات الكاميرات أثناء اصطياد غزال برى فى إحدى المحميات الطبيعية المنتشرة على الحدود الطبيعية بين جنوب إفريقيا وبوتسوانا جنوبى القارة الإفريقية.





وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا مذهلا لعملية نفذتها أنثى نمر أثناء قيامها بالاصطياد، حيث استثمرت البيئة المحيطة وحولتها لأدوات استعانت بها لإنجاح عملية الصيد. وظهرت أنثى النمر فى الفيديو وهى تتسلل خلف جدار ترابى منخفض حيث استخدمته للوصول إلى "نقطة عمياء" بالنسبة للموقع الذى يقف فيه الغزال، بحسب الفيديو المنشور فى "National Geographic" باللغة الروسية. وحددت أنثى النمر نقطة عمياء بالنسبة للغزال وهى جذع شجرة، حيث تسللت خلف الساتر الترابى الصغير ووصلت لنقطه جعلتها خلف جذع الشجرة، لتستثمره هو الآخر فى عملية التقدم، ووصلت إلى مكان قريب جدا من الغزال قبل أن تنقض عليه.

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