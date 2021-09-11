إجلاء مئات المواطنين فى الفلبين بسبب إعصار شانتو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى، أن الإعصار كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات فى ​الساعة​ وزوابع بسرعة 250 كيلومترا فى الساعة، لدى وصوله إلى اليابسة فوق إقليم باتانيس، على بعد 678 كيلومترا شمال العاصمة ​مانيلا​.

وأوضح مكتب الطقس فى الفلبين أن الإعصار شانتو كان يتحرك صوب ​الشمال​ الغربى بسرعة 15 كيلومترا فى الساعة ومن المتوقع أن يعبر باتانيس إلى البحر شرق تايوان مساء.

ولفتت وكالة الكوارث الوطنية إلى أن 415 شخصا اضطروا إلى إخلاء منازلهم فى إقليمى كاجايان وإيزابيلا المجاورين، وسط تحذيرات من حدوث انهيارت أرضية و​فيضانات​ بسبب ​الأمطار​ الغزيرة.