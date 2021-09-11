رئيس الفضاء المصرية: المهندسون هم الأذرع التنفيذية لتحقيق أنشطة الوكالة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن المهندسين هم الأذرع التنفيذية لتحقيق أنشطة الوكالة لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى حرص الوكالة على دعم البرامج والدورات التعليمية التدريبية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.





جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، بما يخدم استراتيجية الدولة المصرية فى مجالات التنمية، لاسيما تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وذلك بحضور نخبة من مسئولى الوكالة والنقابة، إلى جانب عدد من المتخصصين والخبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المعنية بمقر نقابة المهندسين برمسيس.

وأوضح الدكتور القوصى إنه "سيتم بموجب البروتوكول دعم المهندسين فى جميع المراحل، بما يطور ويفعل المهنة فى هذا التخصص المهم المرتبط بتكنولوجيا الفضاء وصناعة الأقمار الصناعية من أجل رفع مستوى الجودة فى هذا المجال".

وبدوره، قال المهندس ضاحى، إن الدولة المصرية تولى مجالات الفضاء والطاقة النووية خلال الفترة الحالية أهمية قصوى ضمن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى جميع المجالات"، مشيدًا بالخبرات العلمية والبحثية لوكالة الفضاء المصرية، التى تم تأسيسها بأياد وعقول مصرية وبأحدث التقنيات المتطورة.

وأوضح أنه بموجب بروتوكول التعاون، الذى يأتى ترسيخا لمبادىء الجمهورية الجديدة، سيتم العمل على تنمية مهارات وقدرات أعضاء نقابة المهندسين وطلاب كليات الهندسة وحديثى التخرج لتأهيلهم لسوق العمل العالمى، وتدريب المهندسين حديثى التخرج فى مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد فرج أستاذ مساعد الهندسة الميكانيكية وخبير أنظمة التحكم الحرارى للأقمار الصناعية ومنسق البروتوكول إن بروتوكول التعاون يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز ودعم التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية والبحثية الوطنية لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030".

وأضاف أنه سيتم بموجب بروتوكول التعاون إنشاء معمل للفضاء بالنقابة لتدريب أعضائها والباحثين فى المجال، فضلا عن توفير أفضل العناصر من خبراء وكالة الفضاء المصرية فى مجال التدريب، مع توفير المادة العلمية للدارسين، إلى جانب تأهيل أعضاء النقابة المختصين للدخول فى مسابقات دولية أو عمل برامج فضائية خاصة ممكن الاستفادة بها، وتخصيص استشاريين من النقابة للإشراف على مشروعات الوكالة الإنشائية، وتوفير فرص تدريبية لأعضاء النقابة.