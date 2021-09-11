ظهور كليوباترا وأبنائها فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - التقط علماء الفلك صورا جديدة لكويكب "216 Kleopatra"، أحد أغرب الكواكب المرصودة فى الفضاء بسبب شكله الغريب جدا والذى شُبّه بـ"عظمة الكلب".

وبحسب "سبوتنيك"، استعان علماء الفلك من معهد "SETI" فى كاليفورنيا، ومعهد علم الفلك فى مرسيليا بفرنسا، بتلسكوب (VLT) الكبير التابع للمرصد الأوروبى الجنوبى، لالتقاط صور واضحة جدا لكوكب "كليوبترا 216" الغريب، وتم رصده بشكل واضح ومثير جدا.

واكتُشف الكويكب لأول مرة فى 10 أبريل عام 1880، حيث رُصد وهو يدور فى مدار يقع بين المشترى والمريخ.

وعلى الرغم من اكتشافه قديما، إلا أنه لم يرصد بشكل واضح على الرادارات إلا قبل 20 عاما، حيث ظهر بشكل غريب جدا لم يُرصد سابقا فى عالم الفضاء، والذى شبه بـ"عظمة الكلب".

وفى عام 2018، اكتشف عالم الفلك فرانك مارشيس، وزملائه، أن هذا الكويكب كان يدور حول قمرين هما "AlexHelios" (الإسكندر هيليوس) و"CleoSelene" (كليوباترا سيلينى الثانية)، وهى أسماء أبناء الملكة المصرية الأشهر فى العالم كليوباترا.

وأكد فرانك مارشيس، الذى قاد دراسة طويلة عن الكويكب نُشرت فى مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية (aanda)، أن كوكب "كليوباترا جسم فريد جدا من نوعه فى نظامنا الشمسى".

ونوه العالم إلى أن العلم يحرز اليوم تقدما ملحوظا فى مجال رصد الحالات الشاذة والغريبة فى الفضاء، مشيرا إلى أن هذا الكويكب هو أحد هذه الحالات الغريبة جدا فى هذا العالم الغامض.

وحدد فريق مارشيس باستخدام أبحاث الكواكب الخارجية عالية التباين (SPHERE) المرصودة عبر صور التلسكوب بين عامى 2017-2019، ليحدد عرض الكويكب بنحو 168 ميلا، أى نحو 270 كيلومترا.

واستطاع فريق العلماء إنشاء مشهد ثلاثى الأبعاد للجسم ظهر على شكل "عظمة كلب"، حيث وجدوا أن أحد طرفى هذه العظمة أكبر من الآخر وظهر عنق كويكب كليوباترا بشكل واضح فى الفضاء.

وقال عالم الفلك ميروسلاف بروز، من جامعة تشارلز فى براغ بالتشيك، الذى قاد الدراسة السابقة: "كان لابد من حل هذه المشكلة. لأنه إذا كانت مدارات هذه الأقمار خاطئة، فإن كل شىء سيكون خاطئا، بما فى ذلك كتلة كليوباترا".