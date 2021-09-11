لامبورجينى وفينيكيس.. أغلى أنواع الدجاج فى مصر

جدة - نرمين السيد - أحمد أنور، قرر تجربة حظّه وعدم الجلوس منتظرًا رزقه أن يأتى إليه ولكنه سعى إليه، من خلال تربية الطيور، لكن ليس أى طيور، فقد تحول من مربى للحمام الصغير إلى تاجر دواجن نادرة وغالية.

يقول أنور لسكاى نيوز عربية: "أحب دائمًا شَغْل وقت فراغى بأعمال تدر عليَّ دخلًا جانبيًّا، خاصة مع ظهور كورونا، والمكوث فى المنزل لساعات عديدة دون عمل أى شىء، قرر أن ينتبه أكثر إلى الطيور".

ويؤكد أحمد أنّ المنطقة التى يعيش بها كانت منطقة ريفية، ووالدته كانت تربّى الدواجن، لذلك قرر أحمد أن يساهم فى هذا المشروع من خلال شراء الدواجن الأكبر حجمًا والأغلى سعرًا، ويعلل ذلك بـ"الدواجن البلدى نفس الدواجن النادرة فى التربية والاهتمام والرعاية، إلا أنّ الأولى ليست أعلى ربحًا".

يبحث أحمد عبر الإنترنت، ليجد أنّ أغلى دواجن فى العالم هى الدواجن اللامبورجينى، وهى الأكثر فائدة من ناحية القيمة الغذائية، بالإضافة إلى الفينكس اليابانى، الذى يُعّد أغلى نوع فى اليابان، علاوة على دجاج اليوكوهاما، والدجاج الإسبانى الذى يُطلق عليه اسم "أبو حلق".

وعن فكرة المشروع، يشير أحمد إلى أنّ البداية كانت عند والدته، فنفّذ هو "عشّة" صغيرة على سطح بيته، واشترى أولًا دجاج البراهمة "مستوى ضعيف"، وحين نجح الأمر، اشترى دجاج البراهمة، أيضًا، ولكن مستوى أعلى، وهكذا بدأت تسير الأمور، ويحاول حاليًّا أن يستثمر فى المستوى الأول من دجاج البراهمة.

ويوضح أحمد أنّه حينما فهم كيف يربى الطائر، والتحصينات الخاصة به، والأدوية، ومستوى الرعاية، بدأ يستثمر فى دجاج اللامبورجينى.

يضيف: "دجاج اللامبورغينى يعتبر أغلى دجاج فى العالم، وسُميّت بذلك لأنها تأتى من جزيرة تُسمى جاوا فى إندونيسيا، وتُدعى بالإندونيسى، يام سيمانى، ويام تعنى دجاجة، وسيمانى تعنى الدجاجة السوداء، وحين اكتشفها هاوٍ أوروبى أطلق عليها هذا الإسم نظرًا لندرتها، وقيمتها الغذائية العالية".

واستطرد حديثه قائلًا: "لم أكن أخشى الخسارة، لأنّه حين تشترى دجاجتين مستوردتين بـ20 ألف جنيّهًا مصريًّا تستطيع خلال شهر أن تنتج كتاكيت صغيرة، وبالتالى كأننى اشتريت هاتين الدجاجتين بدون أموال، لأن العائد من ورائهم سيكون أعلى من استيرادهم"، ويعقب: "ابتديت بالأوز الصينى، واشتريت 4 كتاكيت منهم بألف جنيه مصرى، ولما كبروا، بيعت واحد منهم جابلى الألف جنيه تانى، كأنى اشتريت التلاتة التانيين ببلاش"، موضحًا أن سوق الطيور النادرة والغالية لا يتوقف، قد يرتفع سعرها أو ينخفض، وفقًا لحاجة السوق والعرض والطلب على عكس الدواجن البلدى لا يجلب ربحًا كبيرًا".

وعن إذا كان يواجه أسئلة من نوعية لماذا هذه الدواجن غالية أو ما شابه، أكّد أنّه لم يتلقى هذا النوع من الأسئلة، خاصة وأنّ هناك أشخاص بحثوا كثيرًا عن هذه الدواجن إلا أنّهم لم يجدوها فى مصر".

وعن الأنواع التى يمتلكها أحمد يقول: "عندى اللامبورغيني، والبراهمة العملاق، والجافة الإسبانى "أبو حلق"، والفينكس الياباني، واليوكاهاما، والمودرن جيم، والسلطانى العثماني"، وعن الأكثر طلبًا من زبائنه يقول: "يطلبون كل الأنواع، ولكن الأكثر طلبًا هو دجاج اللامبورجيني، والبراهمة".

وأشار أحمد إلى أنّ "اليوكاهاما والمودرن جيم، والإنفنيكس، أول تواجد لهم فى مصر، مؤكدًا أنّ وزير الزراعة المصرى سمح باستيرادهم من البحرين والكويت والأردن، إلا أنّه لم يدخل فى مرحلة الإنتاج بعد، وخلال الشهور المقبلة سيكون هناك أنواع منهم إنتاج محلى مصرى".

وأضاف "أنور": "حاليًّا لا نبيع دواجن اللامبورجينى لذبحها ولكن للاستثمار فيها وزيادة سلالتها بمصر، ودواجن الفينكس اليابانى هى الأغلى سعرًا بـ 30 ألف جنيهًا مصريًّا، ثم المودرن جيم، والذى يبلغ سعر الزوجى منها 15 ألف جنيه، اللامبورجينى الدجاجة الواحدة يتراوح سعرها من 2.500 لـ 3.000 جنيهًا مصريًّا، والكتكوت الصغير منها الذى يبلغ عمره أسبوع يُباع بـ 300 جنيهًا، و500 جنيه للذى يبلغ عمره شهرًا".

وشدد أحمد فى ختام حديثه على أنّ طيوره مُحصّنة ضد إنفلونزا الطيور من هيئة المصل واللقاح المصرية.