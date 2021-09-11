دولة عربية تمنع استخدام الموبايل داخل المدارس والعقوبة قاسية

وأفادت صحيفة البيان، أمس الجمعة، أن الوزارة عممت على طلابها عددا من الإجراءات، الخاصة بدرجات السلوك، والتى شددت خلالها على منع جلب الهاتف المحمول واستخدامه داخل المدارس أو الحفلات المدرسية، مصنفة تلك المخالفة من مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة.
وبحسب "سبوتنيك"، ذكرت اللائحة أنه يخصم من الطالب 12 درجة من درجات السلوك، فى حال استخدامه للتليفون المحمول، وفى حال تكرار المخالفة، يتم إيقاف الطالب عن الدراسة.
وحددت لائحة وزارة التربية والتعليم الإماراتية دور ولى الأمر فى لائحة سلوك الطلبة فى التعليم الحضورى وعن بعد للعام الدراسى الجارى، حيث يلتزم أولياء الأمور بتقديم تعهد خطى للمدرسة للإقرار باطلاعه على أحكام قانون التعليم الإلزامى، والقرارات الصادرة بموجبه، مع التعهد باستمرار إرسال الطالب إلى المدرسة خلال مرحلة التعليم الإلزامى، فضلا عن تهيئة البيئة الأسرية الآمنة لأبنائه.
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