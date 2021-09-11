طفلة تقتصر على تناول الفواكه والخضروات خوفاً على دماغها

جدة - نرمين السيد - وتم تشخيص إصابة ليلى آن ووليس البالغة من العم 8 أعوام، من إمنجهام، بأنها مصابة بمرض "فينيل كيتونوريا" عند الولادة، ويعنى المرض أنها لا تستطيع تناول أكثر من 4 جرامات من البروتين يوميًا (صدر الدجاج يحتوى على حوالى 54 جرام)، لأن البروتينات قد تسبب لها تلفًا دماغيًا لا يمكن إصلاحه.

ومنذ أن تم إخبار والدتها كارين ويلكى (43 عاماً) بهذا التشخيص، تمضى الأم جزءًا كبيرًا من يومها فى وزن الأطعمة وسحب الدم والتأكد من أن ابنتها لا تأكل الشىء الخطأ.

وتقول كارين إنها حياة صعبة، ولا تستطيع ابنتها زيارة منازل أصدقائها لأن من الصعب جدًا على الآخرين إطعامها، ولا تستطيع أن تأكل نفس الطعام الذى يأكله الأطفال الآخرون فى المدرسة، لذلك يتعين على كارين أن تعد وجبات خاصة لها.

وتضيف كارين "الروتين اليومى هو مجرد عمل مستمر للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، فى الصباح أعطيها المكملات الغذائية وأوزن وجبة الإفطار، وتميل إلى تناول الفاكهة أو حفنة صغيرة جدًا من الحبوب، ثم أرسلها إلى المدرسة مع وجبة غداء يجب أن أحضرها بنفسى لأنها لا تستطيع تناول طعام المدرسة، وغالبًا ما أحضر لها طبقًا من الهريس والملفوف الأبيض والجزر لأنها لا تستطيع أكل اللحوم أو أى شىء من هذا القبيل".

وتقول "كارين" إنها أصيبت بصدمة حقيقية عندما تم تشخيص حالة ابنتها لأول مرة، وهى قلقة أيضًا من عدم وجود شبكة دعم حقيقية، لأنها لا تعرف أى شخص آخر مصاب بهذا المرض، وللأسف لا يوجد علاج حتى الآن لهذا المرض، لذلك يتعين على "ليلى" التعايش مع مرضها بقية حياتها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.