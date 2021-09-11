6 أماكن فى العالم لا تغرب عنها الشمس أبدا

جدة - نرمين السيد - وجاءت الـ 6 أماكن كالتالى :

النرويج

تسمى النرويج، فى الدائرة القطبية الشمالية، أرض شمس منتصف الليل، حيث لا تغرب الشمس أبداً من مايو إلى أواخر يوليو، أى 76 يوما تقريباً، كما تشرق الشمس فى سفالبارد، بالنرويج، باستمرار من 10 أبريل إلى 23 أغسطس.

نونافوت - كندا

تضم 3 آلاف ساكن، فوق الدائرة القطبية الشمالية بدرجتين، فى الأقاليم الشمالية الغربية بكندا، وتعرف شهرين من ضوء الشمس على مدار الساعة طيلة الأسبوع، بينما تشهد فى الشتاء حوالى 30 يوماً من الظلام الدامس.

أيسلندا

أيسلندا هى أكبر جزيرة فى أوروبا بعد بريطانيا العظمى، وتعرف أيضا بالدولة الخالية من البعوض، وفى الصيف، تكون الليالى صافية فى آيسلندا، وفى يونيو، لا تغرب الشمس عنها أبداً.

بارو - ألاسكا

بين أواخر مايو ونهاية يوليو لا تغرب الشمس فى بارو بألاسكا الأمريكية، ومن بداية نوفمبر حتى نهايته، لا تشرق فيها الشمس أبداً، وتُعرف بالليل القطبى، وتظل فى الظلام طيلة أشهر الشتاء القاسية.

فنلندا

أرض الألف بحيرة وجزيرة، معظم فنلندا تتمتع الشمس 73 يوماً فقط صيفاً، فتستمر الشمس مشرقةً 73 يوماً تقريبًا، أما فى الشتاء، فلا تطلع عليها الشمس.

السويد

بين أوائل مايو وأواخر أغسطس، تغرب الشمس على السويد فى منتصف الليل تقريباً، وتشرق فى حوالى الـ 4 فجراً، ويصل ظهور الشمس فيها إلى 6 أشهر فى السنة.