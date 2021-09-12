الكويت تعيد تدوير 42 مليون إطار سيارة لإنتاج البلاط المطاطى

جدة - نرمين السيد - تعمل الحكومة الكويتية على استغلال مكب الإطارات، الذى يحتوى على أكثر من 42 مليون إطار سيارة تالف، فى صناعة منتجات يمكن استخدامها فى الأنشطة الحياتية، إضافة إلى تخليص البيئة من أضرار تراكم الإطارات بأعداد ضخمة على المدى البعيد.





ونشرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من جهود الحكومة الكويتية لإعادة تدوير الإطارات التالفة، واستخدامها فى إنتاج العديد من المنتجات منها بلاط الأرضيات المطاطى الملون.

وقالت الوكالة، إن مكب الإطارات فى الكويت يعد أحد أكبر مكبات الإطارات المستعملة فى العالم، حيث يوجد فيه أكثر من 42 مليون إطار "خردة".

وبحسب "سبوتنيك"، يوجد مكب الإطارات على بعد كيلومترات من أقرب منطقة سكنية ويتعرض لاندلاع حرائق من حين إلى آخر بصورة جعلته مصدر إزعاج لسكان تلك المناطق.

ولفتت الوكالة، إلى أن خطة الحكومة الكويتية ستنفذها إحدى الشركات التى ستقوم بإعادة تدوير الإطارات.

ويرصد مقطع الفيديو جانبا من عمليات تدوير الإطارات والبلاط المطاطى الذى يتم إنتاجها من أجزائها.

ولا تقتصر أهمية المشروع الكويتى الضخم على صناعة منتجات مفيدة يمكن استخدامها، وإنما يمتد ذلك ليصبح جزءا من جهود حماية البيئة.