مع بداية 2022.. شركة «TCL» تطرح هاتفا قابلا للطى وبسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف شركة "TCL" الجديد بمواصفات مميزة وبسعر رخيص، يجعله ينافس هاتف Galaxy Z Flip الذى أطلقته شركة سامسونج مؤخرا.
ويتميز هاتف TCL بكونه قابلا للطى، ويأتى بشاشة كبيرة يمكن طيها إلى نصفين بتصميم مشابه للكتاب، كما تم تضمين الهاتف ضمن مشروع يسمى Chicago Project، وفقا لموقع "CNET".
وتستهدف الشركة توفير هاتف قابل للطى بسعر يتلائم مع الجمهور، بدلا من الهواتف القابلة للطى ذات الأسعار مرتفعة الثمن، التى تتخطى 1000 دولار.
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