جدة - نرمين السيد - وشاركت إيرينا شاريبوفا فى مسابقات لملكات الجمال، وفازت وحملت لقب ملكة جمال تاتارستان 2010، والوصيفة الأولى لملكة جمال روسيا 2010. وتألقت عارضة الأزياء فى مجالها حتى لمع اسمها فى الفتيات التى تعمل فى مجالها، وظهرت على عدد من أغلفة المجلات العالمية. وتحرص إيرينا على مشاركة متابعيها لأبرز إطلالاتها التى تتميز بطابعها البسيط والأنيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- أجمل أزياء لـ إيرينا شاريبوفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.