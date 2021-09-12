إنستجرام يستعد لطرح تقنية جديدة

جدة - نرمين السيد - ويستعد "إنستجرام" لطرح تقنية تسمى "المنشورات المفضلة" التى تساعد فى عرض مفضلات المستخدمين من المنشورات والصور. ولجأ التطبيق إلى تلك التقنية بدلا من عرض المنشورات بصورة عشوائية فوضوية، وفقا لموقع "ذا فيرج "التقنى. ​ونقل التقرير عن أليساندرو بالوزى، مطور تطبيق الهواتف الذكية فى إنستجرام قوله إن تلك التقنية الجديدة تسمح بتصنيف حسابات إنستجرام لديك حسب الأهمية سواء للأصدقاء أو المتابعين، لترتب أولوليات العرض لديك. وكشفت الشركة عن استمرار اختبار تلك الميزة حاليا، لأجل طرحها قريبا لكافة المستخدمين.

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