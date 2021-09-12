عجوز هندية تسافر 66 دولة حول العالم

جدة - نرمين السيد - وبدأت "سودها" البالغة من العمر 70 عاما، مغامرتها خلال مرافقتها لزوجها فى رحلات عمله إلى خارج الهند، ولكن لم يكن زوجها مولع بالاستكشاف، ولكن هى اكتشفت العديد من المميزات فى شخصيتها التى تعشق المغامرة.

وتركت العجوز مهنتها فى مجال الصحافة، لتدخل فى مجال أبحاث الطاقة قبل عشرين عام من الان، وأصبحت تتلقى دعوات للتحدّث في المؤتمرات الدولية في الدول المنتجة للنفط، وانفتح باب السفر على مصراعيه أمامها.

وبعد بلوغها سن الـ70 عاما، زارت الهندية 66 بلداً عبر 6 قارات، و ورغم سفر ماهالينجام مع الأصدقاء أحياناً، إلا أن معظم رحلاتها تكون فردية، وفقا لما جاء فى شبكة "CNN".

وخاضت آخر رحلة دولية لها بهدف رؤية حيوانات الليمور فى مدغشقر عام 2019، واعتبرتها واحدة من لحظات المغامرة المفضلة لديها، كما أنها أجرت الكثير من الرحلات قبلها فى قارات اسيا وأوروبا.

وترغب العجوز الهندية ماهالينجام أن تتدرب لتتمكن من الإبحار على متن واحدة من يخوت "كليبر" الشهيرة، والتى تعتبر من التجارب الباهظة الثمن.