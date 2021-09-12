فيديو.. عازف ومطرب الشرقية ينافس نجوم العالم بـ«الطشت والجردل»

جدة - نرمين السيد - وفى يوم وبينما يعمل السيد فى توصيل الخردة، للمعلم أحمد حمادة، فى الشرقية، كان يغنى، كعادته، بعض الأغانى القديمة حينما لفت انتباهه حمادة قائلا: "أنت صوتك جميل أوى، إزاى متبقاش مشهور زى الناس اللى بنشوفهم".

سخر السيد، من حديث حمادة، مشيرا إلى أنه عامل خردة ولا يملك سوى "طشت قديم وجردل بلاستيك" يحاول أن يغنى من خلالها، ولكن أصر حمادة على تسجل فيديو له ونشره على يوتيوب وتيك توك.

وما إن نشر حمادة أول فيديو للسيد حتى حقق نجاحا كبيرا وشاهده قرابة 4 ملايين مشاهد، وأصبح أشهر عامل خردة فى الشرقية ولقب بـ"مطرب الغلابة".

وقال السيد لـ"دوت الخليج": "بصراحة مكنتش متوقع إنى أتشهر بالطريقة دى وبالسرعة دى.. أنا بغنى من زمان ومجاش فى بالى قصة السوشيال ميديا أبدا".

من جانبه، قال المعلم أحمد حمادة، إنه كان يؤمن بصوت السيد، وهو ما دفعه لتسجيل فيديو له، مضيفا أنه بعد أول 60 دقيقة من نشر الفيديو على يويتوب وتيك توك حقق 4 آلاف مشاهدة وبعد أول ليلة 6 آلاف وبعد مرور 24 ساعة حقق 10 ملايين مشاهدة.

"دوت الخليج" التقى أيضا، بـالعمدة محمد أبوساطى، عمدة قرية العراقى التابعة لمركز أبوحماد والذى أعرب عن فرحته الشديدة بموهبة السيد فى الغناء، مضيفا أن الشارع المصرى ملئ بالمواهب المتعددة، وتابع: "مكنتش مصدق موهبته بالطريقة دى غير لما سمعته بنفسى".

وأشارت هدى، زوجة السيد، إلى أنها كانت تسمعه كثيرا يردد الأغانى بصوت جميل، ولكنها لم تتوقع أن يحقق هذه الشهرة، متابعة: "جوزى بقى مشهور زى النجوم".