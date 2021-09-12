جوجل تستعد لطرح ميزة «الوضع المظلم» على حواسيب سطح المكتب

جدة - نرمين السيد - وتساعد ميزة جوجل الجديدة "الوضع المظلم"، المستخدمين الذين يفضلون تصفح ورؤية نتائج البحث بشكل مظلم.
ولتفعيل "الوضع المظلم" على جوجل، يجب الانتقال إلى الإعدادات، ثم إعدادات البحث، والنقر على المظهر "Appearance"، والذى يمنح خيارات الانتقال لمشاهدة نتائج البحث بضوئها العادى أو وهى مظلمة، أو اختيار الإعداد الافتراضى للجهاز الذى سيتبع تلقائيا وضع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وفقا لصفحة الدعم الخاصة بـ"جوجل".
وكشفت جوجل استعدادها لطرح ميزتها الجديدة فى الأسابيع المقبلة بعد أن كان قيد الاختبار فى شهر فبراير الماضى، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
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