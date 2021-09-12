فوائد رائعة للفول.. يقى من الجلطات وتصلب الشرايين

جدة - نرمين السيد - وأشار جمال شعبان إلى القيمة الغذائية التى تتوفر بالفول، حيث يحتوى على نسبة عالية من البروتين والألياف والحديد وفيتامين بى.

وأوضح شعبان أن الفول يلعب دورا مهما فى الوقاية من الأمراض منها مرض السكر وجلطات القلب وتصلب الشرايين، كما يخفض من نسبة الكوليسترول.

ويساهم الفول الغنى بمضادات الأكسدة فى الحماية من الإصابة بالسرطان، وعلاج التهابات الأعصاب، وعلاج الأنيميا.

وقال إنه ينشط هرمونات الجهاز الهضمى، كما ينشط 3 هرمونات شبع "جى إل بى 1، بى واى واى، اميلين".

وقال أن إضافة زيت الزيتون الطازج والبيض والليمون والكمون يعملون على زيادة فوائد الفول لمتناوليه، كما أكد أن الذين يعانون من الحساسية منه يمكنهم استبداله باللوبيا والفاصوليا والحبوب الكاملة.