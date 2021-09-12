صور- بدرجات الأحجار الكريمة.. ألوان موضة المكياج لخريف 2021

جدة - نرمين السيد - وتقول خبيرة التجميل بسمة رمضان يسيطر الأيشادو باللون الأخضر، والزمردى، ولون العقيق، والكاكى على موضة أيشادو 2021 فى فصل الخريف، تلك الدرجات المستوحاة جميعًا من الأحجار الكريمة، والتى تلائم العيون السوداء والبنية بشكل كبير.

وأضافت بسمة رمضان وضع مكياج بسيط وأنيق يكاد لا يظهر على البشرة من المهام الصعبة التى تجهل بعض الفتيات القيام بها للحصول على إطلالة طبيعية، أو ما يطلق عليها إطلالة No makeup، وللقيام بذلك فقط قومى بتوحيد لون البشرة، وإضائتها من خلال اختيار أدوات مكياج تحتوى على الجليتر، واستخدمى أيشادو بدرجات البيج والنود والزهرى الفاتح على الحفون، مع وضع لمسة بسيطة من الماسكارا وأحمر الشفاه بلون محايد.

وأضافت ثم تأتى الخطوة الأخيرة فى الأهم للحصول على مكياج مثالى، وهى استخدام الهايلايتر على عظام الخدين والأنف والتحديد الشفاه العليا به، وذلك من أجل إضاءة مثالية للبشرة.

وأوضحت بسمة رمضان أن الكثير من الفتيات تحرص على رسم أعينهن باستخدام الآيلاينر لإبراز جمالها، ورغم أنه موضة منذ سنوات، ولكن هذا العام يتربع الخط الرفيع من الآيرينر على عرش موضة مكياج خريف 2021، ويمكنك الاستغناء عن الماسكارا، واستخدام الهايلايتر للحصول على إطلالة بسيطة وأنيقة فى نفس الوقت.