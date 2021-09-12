صور جديدة.. كيم كارداشيان تثير الجدل على إنستجرام

جدة - نرمين السيد - ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بإطلالة غريبة آثارت جدلًا واسعًا، بعد ظهورها الأخير عبرصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، "إنستجرام".





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