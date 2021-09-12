سبيس إكس تستعد لإطلاق أول طاقم من المدنيين بالكامل إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - من المقرر أن ينطلق جاريد أيزاكمان المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة التجارة الإلكترونية "شيفت فور بايمنتس" و3 أشخاص فى أول رحلة إلى الفضاء طاقمها بالكامل من غير الروّاد.





وبحسب "روسيا اليوم"، من المتوقع أن تستمر الرحلة ثلاثة أيام بدءا من الانطلاق من كيب كنافيرال فى ولاية فلوريدا الأمريكية وحتى الهبوط فى المحيط الأطلسى.

وخفض قطب التكنولوجيا البالغ من العمر 38 عاما قيمة مبلغ لم يحدد لكن من المفترض أنه ضخم دفعه لزميله الملياردير إيلون ماسك مالك "سبيس إكس" حتى ينطلق أيزاكمان وثلاثة آخرون جرى اختيارهم للرحلة إلى المدار على متن كبسولة "سبيس إكس كرو دراجون".

وستنطلق المركبة من مركز كنيدى للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" على قمة أحد صواريخ ماسك القابلة لإعادة الاستخدام من طراز "فالكون 9" يوم الأربعاء.

وطرح أيزاكمان فكرة النزهة المدارية التى سماها "إنسبيريشن4" بهدف زيادة التوعية وحشد الدعم لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال وهو مركز رائد لعلاج الأطفال من السرطان الذى تعهد أيزاكمان شخصيا بدفع 100 مليون دولار له.