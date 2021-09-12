فيديو.. مطعم صينى يقدم مكرونة بالأفيون

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير لقناة "الغد"، اعترف صاحب المطعم الذى يدعى لى، بعد القبض عليه من الشرطة بمقاطعة جيانجسو بعد ورود معلومات تفيد بأن المطعم ربما يستخدم مكونات غير قانونية لجعل طعامه أكثر شهية، بإضافة مسحوق قشر الخشخاش المخدر الأفيون إلى أطباق المعكرونة، وذلك فى أواخر شهر أغسطس من هذا العام.
وانفضح أمر المطعم بعد تداول مقاطع فيديو تحذيرية من مطاعم مشبوهة تدس الأفيون فى أطباقها لجعلها أكثر شهية، وتساءل أحد مشاهدى تلك المقاطع عما إذا كان مطعمه المفضل يفعل الأمر نفسه ثم تقدم الزبون ببلاغ للشرطة بعدما ازدادت شكوكه.
وأظهرت نتائج فحص أطباق المعكرونة احتوائها على مستويات عالية من مواد البابافيرين والناركوتين ومركبات أخرى غير عادية، وبعد تعميق التحقيقات تم ضبط كميات كبيرة من زيت الفلفل الحار يحتوى على مواد مشتقة من الأفيون.
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