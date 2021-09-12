لاتفيا.. اعتذار عن تدريب عسكرى وسط المدنيين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جرى تقديم الاعتذارات على خلفية تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر عسكريين يطلقون النار من خراطيش فارغة وينتشرون على أرصفة الشوارع دون أن يولوا أى اهتمام بالمارة.

وقالت الوزارة فى بيان: "حدوث مفاجآت شىء لا يمكن استبعاده أثناء التدريبات، أما فى هذه الحالة فلم يكن الهدف هو إخافة الأهالى، بل يدور الحديث عن حادث مؤسف".