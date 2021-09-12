جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جرى تقديم الاعتذارات على خلفية تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر عسكريين يطلقون النار من خراطيش فارغة وينتشرون على أرصفة الشوارع دون أن يولوا أى اهتمام بالمارة.
وقالت الوزارة فى بيان: "حدوث مفاجآت شىء لا يمكن استبعاده أثناء التدريبات، أما فى هذه الحالة فلم يكن الهدف هو إخافة الأهالى، بل يدور الحديث عن حادث مؤسف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاتفيا.. اعتذار عن تدريب عسكرى وسط المدنيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.