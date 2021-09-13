ضلوعه قد تكسر بمجرد أن يعطس.. طفل بريطانى يعانى من مرض نادر

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أكد الأطباء معاناة جاش 6 أعوام، من هذه الحالة النادرة، حيث يمكن أن تكسر عظامه بسهولة بمجرد قيامه بالأنشطة اليومية.
وحتى الآن، أصيب الطفل بكسر فى جمجمته وذراعه وجزء من عموده الفقرى، بمجرد السقوط أو الزحف على الأرض، وفقا لموقع "ميرور".
وقالت والدته أماندا إن الكرسى المتحرك الذى يستخدمه أصبح مؤخرا غير ملائم بالنسبة له بعد أن كبر، وتسعى أسرته حاليا لجمع 3.000 جنيه إسترلينى (3.750 دولارا) لشراء كرسى متحرك جديد.
وسبب هذا المرض هو نقص مادة الكولاجين فى عظام المريض أو انخفاضها، ما يجعلها هشة.
ويحتاج المرضى عادة إلى عمليات جراحية متكررة لإدخال قضبان معدنية فى عظامهم لدعمها.
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