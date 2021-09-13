السر فى الحمض النووى.. لمّ شمل أم أمريكية وابنها بعد 33 عاما من الفراق

جدة - نرمين السيد - التقت أم أمريكية ابنها للمرة الأولى بعد أن أجبرتها ظروف مالية على التنازل عنه بنظام التبنى قبل 3 عقود، وذلك بفضل بطاقة تحقق من الحمض النووى حصلت عليها هدية بمناسبة عيد الأم.





وقالت ميلانى بريسلى إن ابنها البكر جريج فوسلر لم يغب عن بالها منذ أن أدركت عدم قدرتها على رعايته بعد مولده عام 1988، وأودعته لعناية وكالة نسقت تبنيه لدى إحدى الأسر ولم تكن تملك من ذكراه سوى صورة لشقيقتها آن ديوى وهى تحمله بعد يوم من مولده فى المستشفى.

وفى وصفها للفترة التى أمضتها بعيدا عن ابنها، قالت بريسلى لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن تنازلها عن ابنها حدث أثناء مرورها بظروف صعبة ولكنها عاشت أوقاتا أصعب لبقية حياتها.

من جهته، كان فوسلر البالغ 33 عاما، قد علم بعد تجاوزه مرحلة الطفولة أنه نشأ مع أسرته بنظام التبنى وقرر فى 2018 إجراء فحص الحمض النووى ليحصل على أى تاريخ طبى محتمل عن عائلته البيولوجية.

وبحسب "روسيا اليوم"، صرحت بريسلى بأن ابنتها اشترت لها بطاقة فحص الحمض النووى على أمل العثور على ابنها الذى كانت تتوق لمعرفة مكانه وما حدث معه، وفى غضون أيام كان نظام تحديد الأنساب قد أشار لتطابق حمضها مع فوسلر وأنه ابنها.

وفور معرفتها بتاريخ ميلاده عن طريق التراسل على موقع نظام تحديد الجينات الوراثية، كتبت بريسلى إلى فوسلر رسالة تحمل اعتقادها بأنها أمه.

وواصل الاثنان مراسلاتهما عبر البريد الإلكترونى والرسائل النصية إلى أن التقيا فى يونيو الماضى بمنزل الأم فى ولاية أوهايو الأمريكية للمرة الأولى منذ 33 عاما.