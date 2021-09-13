اختراق موقع الحزب الجمهورى فى تكساس بسبب الإجهاض

جدة - نرمين السيد - ووفقا للشبكة، فإن الاختراق وراءه مجموعة هاكرز يطالبون بإلغاء قانون الإجهاض الذى تم تبنيه مؤخرا فى الولاية، ويعتبر من أكثر القوانين صرامة فى البلاد. وبحسب "روسيا اليوم"، تمكن المخترقون من حجب الموقع لساعات عديدة ونشروا صورا فاحشة وشعارات تتهم الجمهوريين بمحاولة "انتزاع حقوق المرأة". ودخل قانون جديد فى تكساس حيز التنفيذ هذا الشهر، حيث يحظر إجراء عمليات الإجهاض بعد حوالى ستة أسابيع من الحمل. ويمنع القانون عمليات الإجهاض بمجرد أن يتمكن الطبيب من اكتشاف نشاط قلب الجنين، والذى يحدث غالبا قبل أن تعرف الكثير من النساء أنهن حوامل، كما يمنح القانون المواطنين الحق فى مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض بعد ذلك الوقت.

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