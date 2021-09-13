«سبيس إكس» تستعد لإطلاق أول رحلة إلى الفضاء طاقمها بالكامل من المدنيين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن جاريد أيزاكمان، المؤسس الأمريكى والرئيس التنفيذى لشركة التجارة الإلكترونية شيفت فور بايمنتس، سيقود 3 مبتدئين فى أول رحلة إلى الفضاء طاقمها بالكامل من المدنيين، ومن المتوقع أن تستمر الرحلة لثلاثة أيام بدءا من الانطلاق من كيب كنافيرال فى ولاية فلوريدا الأمريكية وحتى الهبوط فى المحيط الأطلسى.

وخفض قطب التكنولوجيا البالغ من العمر 38 عاما قيمة مبلغ، لم يحدد لكن من المفترض أنه ضخم، دفعه لزميله الملياردير إيلون ماسك مالك "سبيس إكس" حتى ينطلق أيزاكمان وثلاثة آخرون جرى اختيارهم للرحلة إلى المدار على متن كبسولة "سبيس إكس" كرو دراجون.

وستنطلق مركبة الطاقم من مركز كنيدى للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على قمة أحد صواريخ ماسك القابلة لإعادة الاستخدام من طراز فالكون 9 بعد غد الأربعاء.

وسبيس إكس ببساطة هى الطرف الأشهر ضمن كوكبة من المشاريع الصاروخية التجارية الصاعدة إذ أطلقت بالفعل عددا من مهام الشحن ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا.